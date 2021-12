Q Max Eurodizel – za sigurnu vožnju, manju potrošnju i niže emisije

Motori naših limenih ljubimaca, kao i sve drugo u životu, neprestano se mijenjaju. Njihov razvoj i upotreba zadnjih godina sve više ovise o zahtjevima i ograničenjima zakonodavstva koja su u najvećoj mjeri usmjerena prema smanjenju utjecaja koje upotreba goriva može imati na našu životnu sredinu

Nove generacije suvremenih benzinskih i dizelskih motora zahtijevaju i suvremeno gorivo, a njihov razvoj mora pratiti sljedeća usmjerenja:

smanjenje potrošnje i povećanje energetske učinkovitosti,

brigu za očuvanje nepromijenjenih uvjeta rada motora,

snižavanje emisija i negativnih utjecaja potrošnje goriva na okoliš.

Više prijeđenih kilometara jednim punjenjem spremnika

Optimalno odabran paket dodataka nove generacije s „Dual Action“ tehnologijom brine se o svim ključnim funkcijama dizelskog motora, od zaštite osjetljivih dijelova sustava napajanja do brzine i kvalitete izgaranja. Izuzetna kombinacija tih učinaka donosi manju potrošnju goriva i niže emisije. Ispitivanja na terenu potvrdila su da Q Max Eurodizel u optimalnim uvjetima potrošnje osigurava i do 50 prijeđenih kilometara više jednim punjenjem.

Tehnologija čišćenja Dual Action Technology

Sastavni su dijelovi motora zbog visokih temperatura, prirodnih svojstava goriva i vanjskih utjecaja podvrgnuti nastanku vrlo viskoznih i tvrdih taloga. Zbog toga dolazi do promijenjenih uvjeta koji utječu na sve ključne procese u motoru. Sve to odražava se u smanjenju snage i ubrzanja, povećanoj potrošnji goriva i većoj količini ispuštenih emisija. Zato u završnoj fazi može doći i do ozbiljnijih oštećenja motora.

U društvu Afton Chemical, s kojim Petrol surađuje već godinama, razvili su posebnu, poboljšanu formulu čišćenja i zaštite površine motora koja se temelji na tzv. Dual Action Technology tehnologiji. Radi se o jedinstvenom pristupu koji unikatnim i inteligentnim učinkom molekula postiže dvostruki učinak – čišćenje taloga s površine i istovremena zaštita površine od nastanka novog taloga.

Učinkovitim čišćenjem i zaštitom možemo usporiti, odnosno gotovo u cijelosti izbjeći neželjene procese u motoru. To znači postizanje uvjeta u kojima je moguće povećati snagu i odaziv motora te poboljšati pouzdanost djelovanja čime se povećava učinkovitost i ekonomičnost vožnje.