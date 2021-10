Prva žena modne kuće Chloé spektakularnom kolekcijom najavila neka nova vremena u tom luksuznom brendu

Gabriela Hearst, dizajnerica rođena u Urugvaju, nova kreativna direktorica francuske modne kuće Chloé, predstavila je svoju spektakularnu kolekciju u Parizu najavivši neka nova vremena kad se radi o politici ovog prestižnog brenda

Krajem prošle godine u godini koju je obilježila pandemija, francuska modna kuća koja je sinonim za luksuz okrenula je novu stranicu u svojem poslovanju.

Dizajnericu Natachu Ramsay-Levi na funkciji kreativne direktorice brenda, a koju je obnašala pune četiri godine, zamijenila je Gabriela Hearst hvaljena urugvajska dizajnerica s njujorškom adresom. Poduzetna dizajnerica koja je odrasla na ranču u Urugvaju, proslavila se svojim luksuznim torbicama prepoznatljivog dizajna i paprenih cijena, pa nikoga nije začudilo kad su upravo ovu vitku i visoku plavušu predstavili kao novu kreativnu direktoricu francuske modne kuće Chloé koju je davne 1952. godine osnovala Gaby Aghion, a paralelno će se brinuti i o svom brendu.

Njezina je kolekcija za proljeće/ljeto 2022. na Pariškom tjednu mode izazvala veliko zanimanje medija, pa je u intervjuu za The New York Times, Gabriela otkrila ponešto o svojoj modnoj viziji.

'Nadam se da smo uspjeli pokazati i kreativnost sedam neprofitnih organizacija s kojima smo radili ove sezone. Uvijek sam se osjećala motiviranom koristiti svoju modnu platformu za promociju rada drugih, a naš je dizajnerski studio surađivao s mnogima od odjeće i obuće na reviji pa do same pozornice i scenografije. Primjerice, ogrlice i remenje od čvorova načinjenih iz ljuski proizvodila je tvrtka Akanjo na Madagaskaru. Pokazati kreativnost drugih zaista me osnažuje. Želim pokazati kroz program koji se zove Chloé Craft različite tehnike koje se ne mogu oponašati strojevima i koje samo svladavaju ljudske ruke', priča Gabriela.

Dodaje i kako je tema njezine kolekcije koja pršti vedrinom i bojama, ljubav. 'Da, sve je u vedrim tonovima. Zapravo sam svojim gostima poslala olovke u boji prije revije jer jako volim bojanje i to stalno radim; moje bilježnice su pune! To mi pruža zadovoljstvo i osjećam se kao da je to nešto što svatko može učiniti i podijeliti kao iskustvo. No kolekcija je također govorila i o tome kako predmete koji se proizvode u većim količinama treba učiniti ekološki osviještenijima. Osim toga dio ukrasa nabavljali smo iz starih pariških modnih kuća dok su reciklirane tkanine iz prethodnih sezona usitnjene su i makrame tehnikom iskorištene u novim odjevnim predmetima. Zbilja sam oduševljena što koristimo staro za stvaranje novog', kaže dizajnerica dodajući kako se za oko 58 posto kolekcije koristili reciklirani materijali ili oni koji su proizvedeni prema ekološkim standardima i načelima održivosti.