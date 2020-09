Pronašli smo lagane i trendi jakne, idealne za ovo škakljivo prijelazno razdoblje koje je pred nama

Na veliko razočarenje mnogih zaljubljenika u sunce i more, došao je kraj ljetu, no temperature još uvijek drastično variraju. Jutra zahtijevaju tanku jaknu, a poslijepodne se skidamo u kratke rukave. Ovo škakljivo prijelazno razdoblje traži odgovarajuću odjeću, pa smo se brže-bolje bacili u potragu za idealnom jaknom u kojoj ćemo izgurati jesen. Izdvojili smo one najljepše za prijelazno razdoblje koje se nude u popularnim high street trgovinama

Ako već niste pronašli kožnu ili traper jaknu ili pak bezvremenski baloner u kojem ćete dočekati jesen, vrijeme je da to odmah promijenite. U trgovine su pristigle jesenske kolekcije, a na vješalicama se mogu pronaći neodoljivi modeli laganih jakni idealnih za ovo prijelazno razdoblje.

Pregledali smo cjelokupnu ponudu i primijetili da će se ove sezone izdvajati nekoliko ključnih modela. Prije nego zavirite u galeriju i potražite jaknu kojom ćete upotpuniti svoj jesenski ormar, u nastavku otkrijte koja ćemo to četiri modela u narednim mjesecima viđati na svakom koraku.

Shacket Nakon što su se košulja-jakne od flanela vratile u modu prošle sezone mnogi su mislili da je riječ o mikro trendu koji će vrlo brzo otići u zaborav, no to se nije dogodilo. Ovaj retro komad iz dana u dan dostiže veliku popularnost, što je potvrdila i popularna modna tražilica Lyst. Potražnja za flanel košulja-jaknama skočila je za 48 posto u odnosu na prošlu godinu, što dovoljno govori o njihovoj popularnosti. Naziva shacket, ovaj trendi komad predstavlja hibrid košulje i jakne i idealan je kada želite isfurati ležerniji stajling.

Kožna jakna na vezanje u struku Kožni modeli po uzoru na safari jakne potpuno će zaluditi trendseterice u narednim mjesecima. Riječ je o jaknama od kože i njezinih imitacija s predimenzioniranim džepovima i mogućnošću vezanja u struku. Ove elegantne modele moguće je pronaći u gotovo svakoj high street trgovini, a lako će se uklopiti u gotovo svaki outfit. Koža je ove sezone apsolutni must have, stoga nemojte zaobići ovu trendi jaknu.

Baloner Baloner kao bezvremenski klasik i čest izbor u prijelaznim razdobljima godinama intrigira modnu industriju, a pristupačni high street brendovi ususret novoj sezoni odlučili su ponuditi mnoštvo inačica ovog kultnog odjevnog komada. Baloneri se na policama trgovina najčešće prodaju u originalnoj bež varijanti, no s godinama su dizajneri i high street brendovi osmislili modele raznoraznih boja, uzoraka i materijala, poput onih od umjetne ili prave kože, a koji su i ove proljetne sezone iznimno popularni.