Pročešljali smo high street trgovine i izdvojili najljepše modele hlača iz jesenskih kolekcija

Iako je najlakše nabaciti haljinu na sebe, mnoge žene prednost radije daju hlačama. Postoji pregršt kategorija na koje ih možemo podijeliti - od elegantnih do strogo poslovnih, od ležernih i udobnih do svečanih, a o krojevima bismo mogli pričati do prekosutra. Ipak, ove sezone naglasak će biti na pet modela hlača, a mi smo odlučili istražiti koji se to trendi krojevi kriju na policama popularnih high street trgovina

Odbrojavamo dane do početka jeseni. Trenutak je to kada ćemo se oprostiti s ljetnom garderobom i posvetiti se jesenskoj kolekciji. Trgovine su odavno prepune jesenskih noviteta i to nas zaista veseli, a sigurni smo - i mnoge od vas.

Mnoge posebno zanima u koje hlače investirati u novoj sezoni, a ako je vjerovati modnim stručnjacima, modeli na koje ove sezone trebamo potrošiti novac su hlače slouchy kroja te one širokih nogavica.

Modni stručnjaci ove modele hlača najavljuju kao veliki jesenski hit, što potvrđuje i najpopularnija modna tražilica Lyst. Naime, prema Lystovim statističkim podacima, ovi modeli hlača doživjeli su skok popularnosti od 43 posto. Ne treba izostaviti ni kožne hlače koje će ove sezone odigrati vodeću ulogu na modnoj sceni. Koža će ove jeseni biti posvuda i u svim oblicima pa nikako nemojte ignorirati ovaj model hlača kada ga ugledate na policama trgovina.

Kao logičan nastavak trenda omraženih bicki, bermude s naglaskom na inačicama od trapera i kože u potpunosti su osvojile naklonost stajliš dama. Da će modeli kratkih hlača na čelu s klasičnim bermudama postati veliki ovosezonski hit, svojim aktualnim kolekcijama dala su naslutiti brojna renomirana dizajnerska imena i pristupačni high street brendovi koji zaljubljenicama u modu redovito nude pristupačne verzije skupocjenih komada s modnih pisti.

Ako je pandemija koronavirusa donijela nešto pozitivno, onda je to neopterećenost odjećom. Sve više zaljubljenica u modu u svoje ormare uvrštava udobne donje dijelove trenirki i hlače od pletiva koje mogu izgledati odlično i u street style varijanti, a dokaz za to možemo vidjeti na svakom koraku.

U moru hlača izdvojili smo po pet trendi modela iz najpopularnijih high street trgovina koje obožavaju Hrvatice, a na vama ostaje da odaberete svoje favorite. Zara

Mango

Uterque

Bershka

Stradivarius

Topshop

H&M

Asos