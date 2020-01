Pronašli smo komade koji će biti jednako popularni i u ovoj godini, a sad ih možete ugrabiti po ludo niskim cijenama

Volite modu, ali nemate naviku bacati novac na jednosezonske komade koji iščeznu s modne scene brže nego što su se pojavili? U tom slučaju predlažemo vam da na aktualnim sniženjima posegnete za komadima za koje znate da će biti jednako popularni u novoj godini, a znamo i koji su to komadi

Koža

Puf rukavi

Komadi inspirirani 70-ima

Odijela

Neonske boje

Heklani (rupičasti) komadi

Predimenzionirane tenisice

Točkice

Sanchez said 2019 was the year of leopard print, but 2020 will bring a new playful design into the mix — polka dots.

She told Insider that she's already seen a lot of feminine dresses and blouses covered in dots and we can expect to see designers mixing polka dots with other prints or with bold colors.