Priča o uspjehu jedne od najstarijih tvrtki u Europi

Wienerberger je jedna od najstarijih postojećih korporacija u industriji građevinskog materijala u Europi. Kad je davne 1819. Wienerberger kupio prvu tvornicu opeke, bilo je nezamislivo da će dva stoljeća kasnije tvrtka zapošljavati 16 000 ljudi u 30 zemalja, od čega devedesetak u Hrvatskoj i 900 u Regiji, istodobno bilježeći kontinuirani rast prihoda

Wienerberger tvrtke, kakvu poznajemo danas, ne bi bilo da nije bilo tisuća radnika koji su omogućili izgradnju carstva opeke u prošlosti. Od sredine 19. stoljeća Beč se transformirao od carske utvrde u industrijaliziranu metropolu. Do sredine stoljeća, 5.000 radnika bilo je zaposleno u tvornicama opeke. Turbulentno razdoblje dvadesetog stoljeća donijelo je brojne izazove za poslovanje Wienerberger tvornice i živote njezinih zaposlenika. U svim se teškim prilikama tvornica održala u proizvodnoj i tržišnoj sferi, najviše zahvaljujući organizacijskom duhu i osjećaju zajedništva. Nakon rata obnovljeni su pogoni, a pokrenuta je i tvornica keramike. Krajem 1950-ih u proizvodnju se uveo sustav za umjetno sušenje, što je osiguralo cjelogodišnju proizvodnju opeke, neovisnu o vremenskim uvjetima. Uslijedile su godine uspješnog poslovanja i obaranja rekorda: od 199 milijuna proizvedenih opeka godišnje 1955., do prelaska na globalno tržište u industriji građevinskih materijala pod novim vodstvom osamdesetih. Wienerberger se nezaustavljivo usmjeravao na internacionalizaciju. Prvi korak u širenju izvan granica Austrije bila je kupovina tvrtke Oltmanns Group, čime je Wienerberger u svoj portfelj dodao još jednu grupu proizvoda - plastične cijevi. Krajem 80-ih Wienerberger je upravljao s 40 tvornica u Europi, a devedesetih se fokus tvrtke pomaknuo s proizvodnje opeke i cijevi na sustavna rješenja, što je podiglo kvalitetu na novu razinu. Zanimljivo je da su Wienerberger sustavi opeke i cijevi sastavljeni od komponenti koje se uklapaju zajedno jednostavno poput Lego kockica.

Kako je Wienerberger pomogao izgraditi Beč

Što se same opeke tiče, ona se danas proizvodi pomoću visokotehnoloških procesa u tvornicama, no prije nije bilo tako. Prve tvornice opeke u Beču izgrađene su u 16. stoljeću, a prvu ciglanu na Wienerbergu (Bečkoj gori) dala je izgraditi Marija Terezija. Povećanje broja stanovništva i trgovačkih djelatnosti doveo je do potrebe za širenjem gradske jezgre, uklanjanjem zidina i općenitim urbanističkim planom ekspanzije grada. Upravo je tvrtka Wienerberger, pod vodstvom tadašnjeg vlasnika Heinricha Dreischea, bila jedan od glavnih proizvođača opeke za izgradnju novoga Beča. Tvrtka nije samo isporučivala građevinski materijal, već je kupovala parcele i gradila zgrade te proizvodila arhitektonske ukrase u posebno otvorenoj tvornici terakote. Opeke s inicijalima Heinricha Draschea još se mogu pronaći na desecima zgrada uz glavnu ulicu Ringstrasse. Raskošni Hotel Imperial, palača Wertheim, neobarokna koncertna palača Kursalon Hübner, zgrade Muzeja primijenjenih umjetnosti i Sveučilišta primijenjenih umjetnosti, palača Epstein (danas jedno od sjedišta austrijskog parlamenta), palača Ephrussi (danas trgovački centar) te poznata zgrada bečke burze s kipom Neptuna na krovu - samo su neka od zvučnih imena lokacija koje će poznavatelji bečkih ljepota zasigurno prepoznati.