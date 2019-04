Poznate ljepotice kao na modnoj pisti: Prošetale ulicama u traperu od glave do pete

Jedna od najtraženijih manekenki današnjice Gigi Hadid u popularnom njujorškom restoranu L'Avenue organizirala je zabavu povodom 24. rođendana. Uz članove obitelji poput podjednako uspješne sestre Belle, na zabavi Gigi Hadid ovog su ponedjeljka uživale brojne poznate dame uključujući plus size ljepoticu Ashley Graham, bivšu misicu Oliviu Culpo i supermodela Helenu Christensen. Spomenute dame, poput muških uzvanika, na rođendanskoj zabavi Gigi Hadid u New Yorku redom su osvanule u traper komadima od glave do pete koji su predstavljali glavnu modnu temu zabave

Podijeli