Povratak sa stilom: Zanosna Megan Fox dugo nije izgledala ovako dobro

Nakon što ju je Hollywood odbacio zbog njezina razmaženog ponašanja, glumica Megan Fox je gotovo u potpunosti bila odsutna iz javnog života, no nakon godina pauze zvijezda 'Transformera' vraća se na velika kino platna ulogom u ratnom filmu 'The Battle of Jangsari' na čijoj je svečanoj premijeri u Južnoj Koreji još jednom dokazala zašto ju se smatra jednom od najljepših holivudskih glumica

U glavnom gradu Južne Koreje započela je svjetska promocija filma 'The Battle of Jangsari' u kojem 33- godišnja Megan Fox utjelovljuje lik Marguerite Higgins – Pulitzerom nagrađene ratne reporterke poznate po izvještavanjima s ratnih poprišta tijekom Drugog svjetskog, Korejskog i Vijetnamskog rata.

Na svečanoj promociji filma glumica Megan Fox plijenila je posebnu pozornost pojavom u crnoj odjevnoj kombinaciji stvorenoj od zavodljivog modela kombinezona s korzetnim topom ukrašenim detaljem mašne. Uz par lakiranih salonki u špic i ogrlice s efektnim zlatnim privjeskom, zanosna Megan Fox svečano izdanje kompletirala je make-upom u znaku crvenog ruža na usnama i pažljivo isfeniranom kosom.