Pospremite sambice: Svi će poludjeti za ovim povoljnim tenisicama

Sambe ili gazelice dominiraju streetwearom, a brojne suradnje s poznatim modnim imenima tijekom posljednjih nekoliko godina, od Guccija do Wales Bonnera vinule su ih stratosferu. Nema tko ih nije nosio, od Brada Pitta do Jennifer Lawrence i Sofije Richie. Čini se da su posvuda, baš kao njihove prethodnice, model Stan Smith koji je zauvijek promijenio naš odnos prema tenisicama i dokazao da se mogu nositi uz doslovno sve – od odijela do haljine.