Poklanjamo knjigu 'Pismo mlađem sebi: 100 nadahnjujućih ljudi o trenucima koji su im oblikovali živote'

Zamislite kako otvarate pismo Paula McCartneyja koji vam otkriva tajnu pronalaska inspiracije. Ili Olivije Colman, koja s vama hrabro dijeli svoje korake u prevladavanju problema sa samopouzdanjem. Bi li vas Jamie Oliver mogao potaknuti da uvijek vjerujete vlastitom instinktu? Tu su još i inspirativna pisma Dolly Parton, Neila Gaimana, Slasha, Roda Stewarta, Buzza Aldrina, Tracey Emin, Vigga Mortensena, Michaela Palina, Dionne Warwick, Ewana McGregora i mnogih drugih.

A cijela je priča počela prije više od 10 godina kad su urednici časopisa The Big Issue zapitali slavne što bi poručili mlađem sebi. Otada su neka od najpoznatijih imena iz svijeta zabave, politike, gastronomije, sporta i šoubiznisa objavila svoja pisma, iskreno progovarajući o ambiciji, vjeri u sebe, obitelji, prijateljstvu, upornosti, sudbini, starenju, ljubavi i mnogim drugim temama.. Zahvaljujući Jane Graham, pisma su okupljena i ukoričena u knjizi Pismo mlađem sebi.

Želite li otkriti kako su se ove osobe suočile s izazovima, savladale prepreke i postigle uspjeh, Pismo mlađem sebi donosi vam zbirku od 100 nevjerojatnih pisama, u izdanju naklade Znanje i prijevodu Maje Klarić.

IZ PISAMA:

Melanie C (Ambicija)

Sav taj interes medija značio je da sam okružena tuđim mišljenjem o sebi, što je počelo utjecati na mene. Moj način da se nosim s tim bio je da kontroliram što jedem i vježbam... počela sam se osjećati kao da se raspadam.

Rufus Wainwright (Kreativnost)

Kad sam imao šesnaest godina, bio sam skroz nepopravljiv i pravi fanatik. Bio sam užasno nesiguran u sebe da sam se pretvarao da nisam. I zapravo sam bio prilično lijep. Bio sam komad. Da sada mogu popričati s tim dečkom, mislim da bih mu samo čestitao na tome što je preživio.

Andrea Bocceli (Vjera u sebe)

Nešto što mi je bilo teško shvatiti dok sam bio tinejdžer, ali što postaje prilično jasno kad odrastete, jest da slava može biti prepreka u stjecanju prave čovječnosti. Ispravno je i divno sanjati, ali kao odrasla osoba nikad ne smijete izgubiti dodir sa stvarnošću – ako ne stojimo s obje noge čvrsto na zemlji, riskiramo da izgubimo svoj put

Tim Peake (Nadahnuće)

Još se sjećam svog prvog leta. Imao sam oko trinaest godina, u Chipmunk letjelici. Sjećam se onog osjećaja truckanja po travi, zatim ubrzanja, a onda i glatkog uzlijetanja. Imati kontrolu, osjećati kako letjelica odgovara na vaše zapovijedi – sve je to bilo jako uzbudljivo.

Chelsea Clinton (Obitelj)

Oduvijek sam se nadala da ću postati mama, dijelom i zbog toga što sam jako bliska sa svojom. Taj trenutak čiste ljubavi, zahvalnosti i radosti – nikad više nisam osjetila ništa slično, a njegovanje te povezanosti najbolji je dio mog života.

Will.i.am (Prijateljstvo)

Ta trajna povezanost sa sobom u prošlosti i budućnosti pomogla mi je donijeti svaku odluku koju sam donio. Hoću li sutra otići do striptiz kluba? Vjerojatno ne, zato što šezdesetogodišnji ja moli mene u sadašnjosti da ne radim takva sranja. Iz istog razloga nisam radio ludorije, poput seksa bez zaštite, dok sam bio tinejdžer.

Olivia Newton-John (Upornost)

Sjećam se kad sam išla na premijeru Briljantina u L. A.-ju – publika je bila luda. Vozili smo se u kabrioletu i ljudi su navalili na nas. Mislim da je upravo bila izišla Groznica subotnje večeri... ljudi su umalo prevrnuli auto. Ali zauvijek ću pamtiti kad mi je netko rekao: 'Sutra će to biti netko drugi.'

Sir Salman Rushdie (Hrabrost)

Ne kajem se što sam napisao 'Sotonske stihove'. Drago mi je što smo se mogli boriti da obranimo knjigu i da smo pritom bili uspješni.

Danny DeVito (Sudbina)

Sebi kao tinejdžeru bih rekao, a mislim da su to riječi Dalaj Lame: 'Ako ti se dogodi nešto dobro, prigrli to i pusti. A ako ti se dogodi nešto loše, prigrli to i pusti.'

Margaret Atwood (Starenje)

Kad bih mladoj Margaret mogla dati neki savjet, rekla bih joj da prestane krcati svoj raspored s previše stvari. I rekla bih joj da poduzme nešto oko svog kompulzivnog pomaganja drugima – ne možete pomoći svima na svijetu.

Benny Andersson (Retrospektiva)

Mlađem sebi bih rekao: 'Samo nastavi s tim što radiš. Ne moraš se toliko brinuti. Prihvati ono što dolazi i sve će se samo od sebe srediti.'

E. L. James (Ljubav)

Savjet mlađoj sebi po pitanju muškaraca: nađi onoga koji će te nasmijavati, više nego išta drugo. Smisao za humor može vam pomoći da štošta prebrodite. A trebate i čovjeka koji vam dopušta da dišete.

Čitateljima tportala darujemo dva primjerka knjige 'Pismo mlađem sebi: 100 nadahnjujućih ljudi o trenucima koji su im oblikovali živote', a dobitnici će biti objavljeni u petak, 8. ožujka.