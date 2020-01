Pogledajte novitete i trendove sa sajma vjenčanja u Splitu

U Spaladium Areni otvoren je 7. Međunarodni Sajam vjenčanja Wedding Day koji se održava do 26. siječnja.

Dolazak na Wedding day potvrdile su sestre Zaninović, Dina Levačić, Petra Kraljev, Gianna Apostolski, Helena Gudelj te brojni drugi.

Nove kolekcije na reviji će predstaviti Glamour Sposa s brendovima Millanova i Crystal design, Bakus Sposa, Duchess by Snježana Mehun, Koko kids, No7 by Šime Kovačević, Anovi by Ivona Glavaš i brojni drugi.