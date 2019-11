Pogledajte kako izgleda raskošni dom holivudskog snagatora za koji je dao vrtoglavih 9 milijuna dolara

1/13

Zvijezda akcijskih filmova Dwayne 'The Rock' Johnson odlučio je iskeširati oko 9 milijuna dolara za luksuzno zdanje smješteno u Powder Springsu, u Georgiji, oko 45 minuta udaljeno od Atlante. Radi se o raskošnoj građevini koja ima osam spavaćih soba, šest kupaonica, prostrani vinski podrum i vanjski bazen. Još u ožujku ove godine The Rock je otkrio kako traži novi dom za sebe i svoju obitelj, a kad je posjetio svoju 88-godišnju tetu u Atlanti, odluka o preseljenju je vrlo brzo pala. 'Važno mi je imati neko mjesto gdje mogu pronaći svoj duševni mir koji mi je nužan', rekao je prezaposleni The Rock ('Brzi i žestoki', 'Hobbs & Shaw','Skyscraper', 'Ballers') kojeg je magazin Forbes ljetos proglasio najplaćenijim glumcem današnjice.