Plus size ljepotica u atraktivnoj haljini pokazala svu raskoš svojih oblina

Plus size model Ashley Graham plijenila je pažnju na događanju Variety's Power of Women u restoranu Cipriani u New Yorku, zablistavši u atraktivnoj žutoj haljini koja je u prvi plan istaknula svu raskoš ljepotičinih planetarno popularnih oblina

Jedna od najplaćenijih modela današnjice, Ashley Graham, bila je jedna od počasnih gošća na događanju Variety's Power of Women u njujoškom restoranu Cipriani, posvećenom osnaživanju žena. Plus size ljepotica, koja je na račun svojih raskošnih oblina izgradila zavidnu karijeru u modelingu te se može pohvaliti godišnjom zaradom od 5,5 milijuna dolara, plijenila je poglede u atraktivnoj jarko žutoj haljini s potpisom luksuznog njujorškog brenda Cushnie.

Putena manekenka izazvala je pravu euforiju kada se pojavila u poznatom restoranu. 31-godišnju ljepoticu dugo nismo vidjeli na javnim događanjima, a posebno u ovako odličnom izdanju. Atraktivna haljina, koju je odabrala za ovo događanje, na najbolji je mogući način istaknula ljepotičine bujne obline, bez imalo vulgarnosti i neukusa.

Cjelokupan stajling slavna brineta je upotpunila elegantnim žutim sandalama na petu s potpisom brenda Gianvito Rossi, metalik 'clutch' torbicom i nakitom s potpisom Jennifer Meyer, zagrnuvši se preko leđa bezvremenskim kaputom u boji devine dlake, koji je ove sezone posebno poželjan među trendsetericama.