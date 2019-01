Ljepotica bujnih oblina pohvalila se svojom novom kolekcijom kupaćih kostima

1/17

Linija crnih i bijelih badića u sedam različitih dizajna plod je suradnje 31-godišnjeg modela s brendom Swimsuits For All, s kojim surađuje od 2016.godine. Kolekcija Ashley Graham Essentials četvrta je koju je kreirala, a kao i do sada, tema je inkluzivnost. Zastupljenost svih veličina, dobi i etničke pripadnosti, te ljepota nesavršenosti, glavna su nit vodilja za lijepu brinetu u njezinom dizajnerskom radu. Od klasičnog bikinija do izazovnih jednodijelnih modela inspiriranih korzetima, svi kupaći kostimi dolaze u širokom rasponu veličina od 4 do 24. Svoje nove kupaće kostime i raskošne obline Ashley je ponosno pokazala na plaži.