Pet pogrešaka koje trebate izbjegavati ako volite nositi skinny traperice

Iako više nisu više tako popularne kao prije, skinny traperice odavno su prestale biti trendi komad i sad ih smatramo bezvremenskim komadom koji nikad ne izlazi iz mode. Većina ih žena ima u svom ormaru, no nerijetko ih se stilizira potpuno pogrešno

Uske traperice omiljen su model većine žena i to neovisno o dobi. S jednakim žarom nose ih tinejdžerice, ali i dame zrele dobi poput Melanie Trump i Brigitte Macron . Kako bi ovaj klasični komad traperica bio pravi dodatak vašoj garderobi , izbjegavajte najčešće greške koje radimo kod stiliziranja.

Nosite ih s jako uskim topovima

Usko gore i dolje? To nikako ne ide zajedno. Ako vam outfit djeluje doslovno poput druge kože, to znači da ste negdje pogriješili. Balansirajte proporcijama, ako su traperice uske, onda gore odjenite nešto šire i duže. Takav look puno više laska figuri, a i moderniji je.