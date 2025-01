Pamela Anderson u neobičnim hlačama: Ovaj modni spoj pomlađuje na prvi pogled

Pamela Anderson je desetljećima imala neprikosnoven status seks simbola te je bila najpoznatija kao zvijezda hit serije 'Baywatch', no u 50-ima sve je odlučila promijeniti.

Iako nagradu na kraju nije osvojila (otišla je u ruke Demi Moore ), spremna je na nove izazove. Zahvaljujući tome, često je viđamo u javnosti - i to u vrhunskim stajlinzima.

Veliku pomoć i snagu pronašla je u 27-godišnjem sinu Brandonu , koji je inače glumac i producent, s kojim je temeljito radila na promjeni svojeg imidža. I - uspjela! Stigla je uloga u filmu ' The Last Showgirl ', u kojoj je toliko oduševila kritiku da je zavrijedila i nominaciju za Zlatni globus.

Slavna 57-godišnja plavuša nosila je posve bijeli outfit, sastavljen od sakoa i hlača od glamuroznog bouclea . Sako se isticao dubokom V-izrezom i bio zakopčan do kraja s pet svjetlucavih gumbića, a uskladila ga je s pripadajućim hlačama.

Upravo one su privukle najviše pozornosti, jer hlače od bouclea rijetko viđamo. I to posve nezasluženo, barem ako je suditi po ovom divnom komadu raskošnog kroja širokih nogavica i duljine do poda.

Pamela je odlučila izostaviti nakit (kao i šminku, sada već prema tradiciji) te je kosu nosila raspuštenu, stavljajući šiške u prvi plan. Stajling je nosila na gostovanju u radijskoj emisiji Andy Cohen Live.