Pamela Anderson iskreno: 'Pitala sam se hoće li se svijet srušiti ako nemam šminku?'

Nakon što je prošle godine na Pariškom tjednu mode prvi put javno pokazala lice bez trunke šminke, Pamela Anderson je postala simbol novog vala u kojem žene prihvaćaju prirodnu ljepotu. U nedavnom intervjuu za podcast 'How To Fail', Pamela je otvoreno progovorila o svojoj odluci i izazovima s kojima se suočila.

'Za mene to nije bilo ‘gledajte me, lijepa sam’, već ‘ja sam hrabra’', ispričala je Anderson. Priznaje da je njezina odluka izazvala šok i nevjericu u javnosti, ali i među suradnicima. 'Svi su bili zgroženi kad sam rekla da mi za određene događaje više ne treba glam tim. Pitala sam se: tko me uopće gleda i hoće li se svijet srušiti ako nemam šminku?'

Anderson ističe da joj šminka više nije donosila zadovoljstvo, već je postala teret. 'Zašto bih sjedila tri sata u stolici za šminkanje kad ne pokušavam biti najljepša djevojka u prostoriji?', pita se slavna glumica.