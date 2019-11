Ovo su noviteti u svijetu ljepote kojima se veselimo ovih blagdana

Osim kiše i tmurnog vremena, zimski dani su sa sobom donijeli novitete iz svijeta ljepote koji će zasigurno razveseliti sve beauty entuzijaste. Među brojnim proizvodima koji vam se nude, izdvojili smo neke koji su nam posebno privukli pažnju i koje trebate staviti na popis blagdanskih želja

Ovih blagdana pravi poklon pod borom biti će preslatki Too Faced setovi koji nijednu pripadnicu ljepšeg spola neće ostati ravnodušnom. Originalnih naziva poput Let It Snow Girl, Another Year Of Great Sex ili Better Not Pout, But if You Do Keep It Glossy, setovi sadrže pažljivo odabrane kombinacije popularnih Too Faced proizvoda s kojima nećete pogriješiti u darivanju. Pravo oduševljenje kod svoje bolje polovice izazvati ćete ako joj poklonite Anastasia Beverly Hills paletu sjenila za oči koja je od nedavno ekskluzivno dostupna u Douglas parfumerijama, a posebno nas veseli što se na popisu popularnih paleta dostupnih u Hrvatskoj našla i Jeffree Star Conspiracy paleta napravljena u suradnji sa Shane Dawsonom. Ekscentrični make-up svijet Jeffree Stara uživa veliku pozornost, a iza sebe već ima vojsku vjernih obožavatelja.