Karantena i svojevrsna paraliza društva uzrokovana pandemijom koronavirusa mnogima je uskratila odlaske u teretane i druge oblike tjelovježbe, a čak i mnogi koji vježbanju nisu pridavali prije pažnju zbog viška vremena okrenuli su se ovoj zdravoj navici. Mnogi su savjete za vježbanje u vlastitom domu potražili na YouTubu ili Instagramu, a sve što ondje pronađete nije nužno ispravno i primjer koji trebate slijediti

Osim toga, rad samo na vrlo specifičnim mišićima može dovesti do neravnoteže u odnosu na ostatak tijela, što je dosta problematično stanje.

Tijelo neće izgledati bolje ako beskrajno ponavljamo iste vježbe, a to čak može biti kontraproduktivno. Zbog sjedilačkog načina života potrebne su nam različite stimulacije zasnovane na četiri temeljna stupa: treningu snage, otporu, fleksibilnosti i brzini.

Vježbanje iznad ili ispod svojih mogućnosti

Morate izmjeriti svoju snagu kako biste mogli odrediti gornju i donju granicu. Želite li učinkovito vježbati, najbolje bi bilo nabaviti uređaj za praćenje otkucaja srca, odrediti ciljani broj otkucaja za svoju dob i zdravstveno stanje te se nastojati držati vježbe u tom rasponu.

Forsiranje iznad svojih granica da biste pratili ponavljanja svog trenera

Nema razloga raditi isti broj ponavljanja kao i internetski trener kojeg pratite. Slušajte svoje tijelo. Profesionalni treneri moraju vam dati neke smjernice kako možete naučiti kontrolirati sami sebe. Morate znati odrediti koliko ste umorni za određenu vježbu ili niz vježbi koje pratite. Preporučljivo je prestati s vježbom kad se osjećate iscrpljeno, ali još uvijek imate snage nastaviti. Na ljestvici od 0 do 10, gdje 0 znači da nema umora, a 10 da ste stvarno umorni, to bi bilo oko 6 ili 7. Zaustavite se kad steknete taj osjećaj umora, bez obzira bilo to 6, 8 ili najviše 20 ponavljanja.

Ne obraćanje pažnje na način izvođenja vježbi

Nitko vas ne može ispravljati u načinu izvođenja vježbi kao profesionalni treneri, a s obzirom na to da vježbate sami kod kuće, morate preuzeti i tu ulogu. Gledanje samo na vježbe koje pratite na zaslonu računala ili televizoru može vam čak uzrokovati ozljedu, pa se trudite što više ih izvoditi pred ogledalom, bez obzira što ćete zbog toga možda propustiti jedno ili dva ponavljanja.