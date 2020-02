Ovo su jedini komadi odjeće u koje se isplati investirati novac, bez obzira koliko se brzo trendovi mijenjali

Bez obzira koliko voljeli pratiti trendove, u svom ormaru trebali biste u svakom trenutku imati jedan od sljedećih bezvremenskih modnih komada u koje vrijedi investirati

'Ključ modernog odijevanja krije se u funkcionalnoj odjeći. Morate biti u mogućnosti nositi iste bluze, suknje, hlače ili jakne na više načina. Sa samo nekoliko komada možete manje pretvoriti u više', rekla je nekadašnja urednica Voguea i umjetnička direktoraica Chanela, Frances Patiky Stein , za The New York Times 1982. godine, a s njezinim mišljenjem slažemo se i danas.

Svatko od nas gradi vlastiti modni stil - i to je potpuno ispravno. No, ono o čemu svaka žena treba voditi računa jest da njezin ormar bude ispunjen funkcionalnim komadima odjeće, obuće i modnih dodataka koji se mogu isfurati na više načina i koji neće tako lako izaći iz mode.

Pitate li modne stručnjake što svaka žena treba imati u ormaru, svi do jednog reći će vam - malu crnu haljinu, a mi se apsolutno slažemo s njima. S crnom haljinom ne možete pogriješiti, a ukoliko odaberete klasični model poput koktel haljine moći ćete je isfurati za bezbroj prigoda i na sto načina. Mnoge žene posegnu za omiljenom malom crnom haljinom kada ne znaju što odjenuti kako bi izbjegle modnu katastrofu ili si osigurale komplimente na račun izgleda. Osmislila ju je davne 1926. godine modna ikona Coco Chanel za izdanje Voguea. Bio je to revolucionaran trenutak, a crna haljina ostala je do danas nepogrešiv modni klasik.

Iako je poznato to da je belgijska dizajnerica Diane von Fürstenberg izmislila haljinu na preklop, Richard Martin, bivši kustos Instituta za kostime u Metropolitanskom muzeju umjetnosti, otkrio je da je ovaj popularni kroj duboko ukorijenjen u tradiciju američke dizajnerske sportske odjeće. Tijekom Velike depresije popularne su bile kućne haljine pod nazivom Hooverettes, koje su bile vrlo sličnog dizajna, a svoj vrhunac popularnosti wrap haljine dostigle su sredinom 70-ih, postavši simbolom ženskog oslobođenja. Kasnih 90-ih vraća se u modu, osobito nakon što je 1997. godine Von Fürstenberg ponovno u svoju kolekciju uključila haljinu na preklop. Belgijska dizajnerica nastavila je s dizajniranjem haljina na preklop, po kojima je ostala poznata do današnjeg dana.

Baloner se počeo masovno proizvoditi 1914., kada su ga radi zaštite od kiše i vjetra počeli nositi britanski časnici u Prvom svjetskom ratu, a dodatno ga je popularizirao Thomas Burberry pedesetih godina 19. stoljeća. Mnoštvo modela balonera danas je moguće pronaći u velikom rasponu cijena, no modna kuća Burberry njihov je standardni sinonim. Davne 1879. osnivač modne kuće Thomas Burberry patentirao je pamučni materijal gabarden izrađen od vodootpornog konca koji se koristi pri nastajanju kultnih Burberryjevih balonera. S vremenom su baloneri postali krojački i modni pečat koji se mogao vidjeti na svima – od fiktivnog lika Holly Golightly u filmu 'Doručak kod Tiffanyja' do inspektora Clouseaua u filmskoj franšizi 'Pink Panther', a njihova popularnost ne jenjava ni danas.

Winston Churchill jednom je rekao: 'Dobar govor trebao bi biti poput ženske suknje; dovoljno dugačak da pokrije temu i dovoljno kratak da pobudi zanimanje'. Ni sami ne bismo bolje rekli. Dužinu suknje najbolje je odabrati ovisno o vašoj visini, no možda najbolji izbor su one midi kroja, koje su proteklih sezona pravi hit. Izbor s kojim nećete pogriješiti su suknje 'A' kroja, kako ih je 50-ih godina prošlog stoljeća nazvao Christian Dior. Ovaj model suknje naglašava struk i prikriva eventualni višak kilograma u predjelu bokova i bedara, zbog čega je savršen izbor za žene svih tjelesnih figura.

Uvjerljivo najisplativija i istovremeno najjeftinija investicija zasigurno je obična bijela majica s kratkim rukavima. Ovo nije puko nagađanje, već činjenica! Pitate li modne stručnjake, ali i vodeće modne trendseterice čega u ormaru nikada ne manjka, svi do jednog reći će vam isto. Razlog zbog kojeg zaljubljenice u modu u svom ormaru uvijek imaju nekoliko običnih bijelih t-shirta taj je što ovaj odjevni komad pristaje uz apsolutno sve što možete zamisliti - od traperica do bajkovite tulle suknje od tila, a plus je i to što je bijeli t-shirt moguće kupiti gotovo u svakoj high street trgovini za simboličan novac.