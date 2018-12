Ovo se događa s vašim tijelom kad prestanete jesti meso

Izbacivanje mesa i ribe iz prehrane te uvođenje u nju više hrane biljnog porijekla nije mala životna promjena. Prelazak na vegetarijansku ili vegansku prehranu najviše će osjetiti vaše tijelo, a ove su promjene znanstveno dokazane

Izgubit ćete kilograme

Vegetarijansku prehranu kao učinkovit način gubljenja težine sugerira studija objavljena u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ističući da su ispitanici koji su je primjenjivali u prosjeku izgubili oko 3,5 kilograma. Prema jednoj novijoj studiji, objavljenoj u časopisu Journal of Internal Medicine, veganstvo se pokazalo superiornim pred 11 dijeta usmjerenih gubitku težine pa, umjesto strogih režima prehrane, pokušajte svoje obroke temeljiti na povrću, voću, cjelovitim žitaricama i grahu.

Snizit ćete razinu kolesterola

Osim kilograma, pad biste mogli osjetiti i na razini kolesterola. Iako je u većoj mjeri razina kolesterola određena genetski, na nju također utječu tjelovježba i prehrana. Analiza objavljena u časopisu Nutrition Reviews primjećuje nižu razinu ukupnog kolesterola kod vegetarijanaca koji temelje prehranu na hrani biljnog porijekla, nego kod svejeda.

Crijeva će vam biti čišća

Osobe koje ne konzumiraju meso imaju čišća crijeva od osoba koje ga konzumiraju na dnevnoj bazi. U normalnim okolnostima meso se počinje vrlo brzo raspadati pa ga se tretira raznim konzervansima, a često potječe i od životinja kojima su davani hormoni i antibiotici. Vegani i vegetarijanci konzumiraju velike količine vlakana, fitonutrijenata i antioksidanata, zbog čega je njihov probavni sustav čišći. Pored toga, više vlakana i dobrih bakterija u crijevima vegetarijanaca smanjuje mogućnost upala. U studiji objavljenoj u časopisu Nutrition znanstvenici su uspoređivali zdravlje vegetarijanaca, vegana i svejeda i zaključili da vegetarijanci imaju nižu stopu nepravilnog odziva inzulina, koji uzrokuje metabolički sindrom i dijabetes.