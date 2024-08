Ovo je nova kuharska zvijezda 's dna svijeta'

Vaughan Mabee svoju kuhinju u restoranu Amisfield predstavlja od 2012., a prije toga radio je u Kaliforniji te potom u nekim od najpoznatijih svjetskih restorana s tri Michelinove zvjezdice u Europi, kao što su Restaurante Martin Berasategui u mjestu Lasarte-Oria, nedaleko baskijskoga San Sebastiána, i Noma u Kopenhagenu (pet puta proglašen najboljim restoranom na svijetu na priredbi The World's 50 Best Restaurants).

I Amisfield je obilato nagrađivana gastronomska destinacija, koju je 2022. Cuisine Good Food Awards proglasio novozelandskim restoranom godine. Amisfield već godinama drži 3 kuharske kape u tom vodiču (maksimalna ocjena u Australiji i na Novom Zelandu), dok je Vaughan Mabee osvojio Nagradu za inovaciju na Cuisine Good Food Awards 2022. Cuisine Magazine također je Vaughana proglasio Chefom godine. Ista priznanja dobrim dijelom ponovila su se i 2023.

Kulinarske kreacije Amisfielda spravljaju se od svježih lokalnih namirnica i stručno su sparene s iznimnim vinima koja proizvodi sam posjed, ali i drugim vrhunskim vinima Novog Zelanda, Australije i svijeta. Naime, imanje Amisfield krasi i vrhunska vinarija, gdje ekipa stručnih vinara prakticira manufakturne tehnike proizvodnje da bi u boce napunili doista iznimna vina.

Posjed također ponosno nosi i certifikat organske proizvodnje BioGro 5591, koji naglašava predanost održivoj poljoprivrednoj praksi. Tijekom proteklih deset berbi, Pinot Noir s imanja Amisfield uknjižio je prosječnu ocjenu od 91 boda, prema strogim mjerilima magazina Wine Spectator. K tome, i restoran i vinarija uvršteni su na listu Discovery, koju sastavlja The World's 50 Best Restaurants. Nedavno, chef Vaughan Mabee nominiran je i za listu The Best Chef Awards 2023.

Amisfield je trenutačno jedan od najoriginalnijih restorana na svijetu i može se svrstati u skupinu kojoj pripadaju jedinstvene pojave kao što su Koks na Farskim otocima (intervju s njegovim chefom Poulom Andriasom Ziskom objavili smo na ovome mjestu) i čileanski Boragó chefa Rodolfa Guzmána (djed podrijetlom iz Dalmacije), ali je idejama i prezentacijama donekle sličan i Alchemistu iz Kopenhagena (i intervju s njegovim chefom Rasmusom Munkom objavili smo na ovom mjestu). Pa ipak, zapravo nije nalik niti jednome od tih restorana. Usporedba je, naime, tu samo zato što je još uvijek jako teško definirati što se nudi na tanjurima Amisfielda.