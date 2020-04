Zbog svog vrlo privatnog života koji je posvetila djeci reality zvijezda i članica klana Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian, ne uživa isto priznanje za svoj modni stil kao što ga uživaju njezine sestre. Ovo je dokaz da najstarija sestra Kardashian ima najbolji modni ukus od svih sestara

Kourtney Kardashian najstarija je sestra klana Kardashian-Jenner o kojoj ujedno i najmanje znamo. Inače vrlo privatna sestra koja svoju intimu nerado otkriva u obiteljskom reality showu 'Keeping Up with the Kardashians' rijetko se kad ističe pored svojih poznatijih sestara Kim, Khloe, Kylie i Kendall, a još rjeđe puni modne rubrike portala.