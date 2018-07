Ovnovi se trebaju osloniti na intelekt, Djevice na intuiciju, a Bikovi čuvati brzopletosti

Tjedan pred nama Ovnovima donosi snalažljivost u intelektualnom radu i lakoću usvajanja novih informacija. Nepromišljenost i brzopletost Bikove bi mogle dovesti u neugodne situacije, a Djevice od kojih se očekuje donošenje važne odluke morat će se osloniti na intuiciju

Nervozu koja se u njima nakuplja Škorpioni će iskaljivati na ukućanima, no to će samo dovesti do nepotrebnih okršaja. Vezani, usmjerite se na lijepe strane veze, a uspijete li se opustiti, doživjet ćete zadovoljstvo. Željet ćete ostaviti što bolji dojam, no to vam neće uvijek polaziti za rukom. Ništa ne obavljajte polovično.

