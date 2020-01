Ovim zdravim navikama Jennifer Lopez duguje svoj mladolik izgled

Kad vam na pitanje 'gdje si ti bila devedesetprve?' Jennifer Lopez odgovori 'u spotu Samanthe Fox', prije ćete povjerovati da se pojavila u njemu kao dvogodišnja beba nego da će tada 22-godišnja anonimna plesačica u srpnju napuniti okruglih pedeset godina

Nikad si ne dopušta dehidriranost

Učestalo pijuckanje vode tijekom dana ključno je za zdravlje i liniju, no preporučene količine nema jer to ovisi od osobe do osobe i aktivnosti. Važno je tijelo stalno održavati hidratiziranim jer žudnja za šećerom može biti i posljedica dehidracije. Osim toga, voda olakšava probavu i sprečava napuhnutost.

Tracy Anderson, osobna trenerica slavne pjevačice, otkrila je kako je redovita hidratacija osnovno pravilo kojeg se ona drži, prvenstveno zbog toga što joj to omogućuje vježbanje na maksimumu. Potvrdila je to i sama J.Lo, kazavši za časopis Hello! kako joj pijenje dosta vode, osobito prije treninga, omogućuje da napornije radi i izvuče više iz svoje rutine vježbanja.