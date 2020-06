Ove su haljine najtraženije na aktualnim sniženjima, a nestaju s polica brže od svih drugih modela

Duge pletene haljine trenutačno su najtraženiji model na internetu, a to dokazuju podaci najveće modne platforme Lyst. To je pomalo iznenađujuće jer pletene haljine bez obzira koliko tanak materijal bio, nisu inače prvi izbor za ljetnih mjeseci, no 2020. je drugačija u svakom pogledu pa i po pitanju modnih trendova

Udobnost je, čini se, i dalje na cijeni, a s obzirom na pandemiju koronavirusa koja ne posustaje na globalnoj razini, tako će barem još neko vrijeme i ostati. Stoga se kao izbor broj jedan nameću udobne rebraste, pletene haljine, za kojima potražnja ne jenjava iz tjedna u tjedan. Iz tjedna u tjedan bilježe rast pretraživanja na internetu od 13 posto, prema podacima modne platforme Lyst.

Kad su u pitanju boje znamo i koje se najviše traže, a najpoželjnije su one u zemljanim i nude tonovima.

Udobne i praktične rebraste haljine s lakoćom se nose uz tenisice, popularne sportske ili minimalističke sandale ili pak udobne birkenstockice.