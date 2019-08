Ove fotografije dokazuju da je Brigitte Bardot i dalje bezvremenska inspiracija za ljetnu modu

Prugice, točkice, puf rukavi, stegnut struk, lanene košulje i mini damske haljine te retro modeli kupaćih kostima ove su godine apsolutnim must have svake trendseterice, a sve to nosila je i neponovljiva Brigitte Bardot

Francuska glumica, pjevačica, seks simbol i prava modna ikona, sve to bila je Brigitte Bardot, a i danas, gotovo 50 godina nakon što se povukla iz javnosti, neiscrpan je izvor inspiracije brojnim dizajnerima. Ovogodišnja ljetna kolekcija prepuna je krojeva, tkanina i uzoraka koji nikada ne izlaze iz mode, a koje je u svojoj garderobi preferirala i slavna plavuša. Njezin utjecaj na modu ide čak toliko daleko da su modeli haljina i majici nošeni spuštenih ramena dobili naziv u modnom žargonu 'Bardot neckline'. Sve zbog toga što je voljela i najčešće nosila upravo takve damski izrez koji naglašava ženske ključne kosti i ramena.

Kroz nekoliko fotografija iz davne prošlosti, Brigitte nas iznova uvjerava u koje se stvari isplati investirati kada je u pitanju odjeća.

Tu naravno govorimo o neizostavnom ljetnom uzorku- prugicama. Sama Brigitte obožavala je pamučne majice na prugice koje je vrlo rado kombinirala uz traper, bijele suknje ili vruće hlačice.

50-ih godina prošlog stoljeća Bardot je proslavila crveno- plavu kombinaciju boja kao jedne od najpoželjnijih tijekom ljetnih mjeseci. Tu su naravno i A-krojevi haljina i suknja ispod koljena koje na ženskoj figuri uvijek djeluju elegantno. Naglašeni struk bio je neizostavan dio garderobe tih godina, a ove sezone vidimo slavni povratak tog ženstvenog trenda.

Haljine s bretelicama došle su u modu nešto kasnije, 1970-ih, a Bardot ih je naravno prigrlila jer je smatrala da ženi daju određenu dozu seksepila u večernjem izlasku. I nije pogriješila, a danas vidimo da u raznim high street brendovima prevladavaju upravo slip haljine u kojima žena izgleda izuzetno privlačno.

Mini haljinice A-kroja vrlo su ugodne oku na vitkim i visokim ženama, jer tada do izražaja dolaze njihove lijepe noge. Znala je to istaknuti i lijepa Francuskinja.