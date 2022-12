Ova frizura sa zavodljivim šiškama koje možete nositi na nekoliko načina bit će najveći hit u idućoj godini

Da je dominacija boba još uvijek na vrhuncu, to nije nikakva novost, a usprkos aktualnim trendovima kratkih pixie frizura, slojevitih stilova ili nježnih uvojaka i valova, ova klasična frizura još je uvijek tu

Bob duljine do ramena jedna je od najpopularnijih frizura u frizerskim salonima diljem svijeta i zbog svoje svestranosti, ali i zato što laska svakom obliku lica te se nedavno za takvu verziju odlučila i Lejla Filipović hrabro skrativši svoju dugu kosu.

View this post on Instagram

Kosa je ošišana u više slojeva da bi se postigao veći volumen, a pramenovi oko lica dulji su nego otraga.

Osim toga, šiške su jako slične popularnim 'zavjesa' verzijama, no dulje su i uklapaju se u ostatak kose te ih možete nositi na nekoliko načina, što ih čini vrlo zanimljivima.

Njihov najkraći vrh je u visini usana pa se slobodno možete poigrati pri stiliziranju - nosite je opuštenu, sakupljenu ili iza ušiju - što je savršena opcija za one koji traže šiške koje se mogu prilagoditi svim vrstama frizura.

Kome najbolje pristaju?

Ovakav stil preporučuje se vlasnicama ovalnog ili četvrtastog lica, no nije preporučljiv za one s okruglim licem jer ga proširuje. Dame koje imaju gustu i ravnu ili valovitu kosu idealne su kandidatkinje za ovakvu frizuru, no vlasnice kovrčave kose trebaju je izbjegavati jer bi se njome stvorilo previše volumena.

I ne brinite, ovakvu frizuru možete lako i jednostavno oblikovati i ravno je isfenirati ili je pak pomno ispeglati, a možete je i samo raščešljati prstima ili uz pomoć sušila za kosu kako bi se postigao dodatni cool efekt.