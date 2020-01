Otkriveno je zašto zbog stresa posijedimo, ali i kako to eventualno spriječiti

Slučajni pronalazak američkih i brazilskih znanstvenika mogao bi u budućnosti zadati udarac proizvođačima boja za kosu, barem što se tiče kupaca koji njihove proizvode koriste za prikrivanje sijede kose

Zbog stresa uslijed jake boli kojoj su u pokusu bili izloženi potpuno tamni miševi, došlo je do oštećenja matičnih stanica zaduženih za kontrolu boje kože i kose pa je u samo nekoliko tjedana njihovo krzno pobijelilo.

Slučajan pronalazak, vjeruju znanstvenici, vrijedan je daljnjih istraživanja kako bi se razvio lijek koji će spriječiti gubitak obojenja kose koji se događa sa starenjem.

Pojava sijedih dlaka i kod muškaraca i kod žena kreće uglavnom nakon srednjih tridesetih godina i u većini slučajeva se podudara sa starosnom dobi njihovih roditelja u kojo je došlo do promjene boje kose.

No osim prirodnog procesa starenja i gena, važnu ulogu također može igrati i stres, za kojega znanstvenicima do sada nije bilo jasno kako to točno utječe na vlasi na našim glavama kad izgube svoju boju.

Istraživači sa sveučilišta u Sao Paulu i s Harvarda, koji potpisuju studiju objavljenu u časopisu Nature, vjeruju da je proces gubitka boje kose povezan s melanocitima, matičnim stanicama u koži zaduženim za proizvodnju melanina koji je odgovoran za boju kose i kože.

Boja se nepovratno gubi

Intenzivna bol kojima su u pokusima podvrgnuti miševi zbog sasvim drugih istraživanja potaknula je oslobađanje adrenalina i kortizola što je ubrzalo rad njihovih srca, povisilo krvni tlak, utjecalo na živčani sustav i uzrokovalo akutni stres.

Ovaj je proces ubrzao trošenje matičnih stanica koje u korijenu kose stvaraju melanin.

'Očekivao sam da će stres loše djelovati na tijelo, ali štetni utjecaj kojega smo otkrili bio je izvan naših očekivanja', rekla je autorica istraživanja Ya-Cieh Hsu, profesorica sa Sveučilišta Harvard.

'Nakon samo nekoliko dana nestale su sve matične stanice koje regeneriraju pigment. Kada one nestanu pigment se više ne možete regenerirati, a to znači da je oštećenje trajno', objašnjava profesorica Hsu.