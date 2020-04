Watch Centar radi punom parom i u doba koronavirusa, a narednih tjedan dana čitatelje tportala nagrađuje vrijednim darovima

Već više od 25 godina trgovine Watch Centra mjesto su gdje su brojni Hrvati pronalazili najljepše darove za razne prigode – kvalitetne, pristupačne satove i nakit koji su im obilježili život. One sad ne rade, no i u doba samoizolacije u njihov non-stop otvoreni web shopu svima nudi mogućnost sigurne kupnje iz naslonjača, s besplatnom dostavom na vlastitu adresu ili kućni prag drage osobe.

Sve prodavaonice Watch Centra, njih 21 razastrtih diljem Hrvatske, trenutno su zatvorene, no i dalje je tu njihov veliki i vrlo pouzdani internet dućan www.satovi.com koji nudi više od 50 urarskih brandova. Ovako velika ponuda može, dakako, zbuniti, no na stranici web shopa će se pomoću intuitivnih on-site tražilica svi iznimno lako snaći. Jedino što će se mnogima stalno činiti kao da ponudi nema kraja, a isto tako izgleda i kao da nema kraja i brojnim popustima koji su upravo sad stupili na snagu. Prvi i vrlo zanimljivi je izdašan popust od 40 posto na kompletan asortiman satova domaćeg urarskog branda Galileo (koji se može razgledati na linku Galileo satovi, a traje do isteka zaliha), potom su tu i brojni drugi aktualni popusti na linku Satovi na akciji, (gdje se već skupilo više od 2.800 modela satova vrsne kvalitete i atraktivnog dizajna.), no prava se riznica najvećih ušteda “sakrila” na linku koji s osnovne stranice web shopa vodi u odjeljak Outlet satovi, gdje se trenutno nudi više od 700 modela satova čije su cijene sad snižene i do čak 70 posto! A akcijsku i outlook sekciju ima, dakako, i nakit…