Osvojite knjigu 'Nabor u vremenu'

Besmrtan književni klasik koji je očarao brojne generacije diljem svijeta povest će vas na putovanje kroz prostor i vrijeme u čarobne i nepoznate svjetove

Jedne hladne olujne noći u malom selu u Sjedinjenim Državama, Meg Murry, njezin mali brat Charles Wallace i njihova mama prime neobičan posjet vrlo neobične strankinje. Meg je često zamišljena pa u školi baš i ne prati nastavu. Kao i njezina majka i braća, opravdano je zabrinuta za sudbinu svoga oca znanstvenika koji je nestao prije više od godine. Kada se u blizini njezine kuće pojave tri neobične stare gospođe, Meg, Charles Wallace i novostečeni prijatelj Calvin O’Keefe bit će pozvani na najčudesnije putovanje koje možete zamisliti. Kroz prostor i vrijeme, teserirajući od planeta do planeta, Meg će pokušati pronaći oca i spasiti ga od najgadnijeg mogućeg zla u svemiru – Crnila koje guta svjetove. Ali što jedna obična djevojčica može protiv sile kojoj ni sva dobra stvorenja u svemiru ne mogu stati na kraj? Roman Nabor u vremenu američke spisateljice Madeleine L’Engle napisan je davne 1962. godine i tada je osvojio prestižnu nagradu Newbery za najbolji roman za mlade. Prvi je od pet nastavaka koji čine glasoviti Vremenski kvintet koji se, ovjenčan brojnim književnim nagradama, danas smatra klasikom dječje književnosti.

Madeleine L'Engle

Rođena je 29. studenoga 1918. i provela je djetinjstvo u New Yorku. U školi, otkrila je da puno više voli pisanje priča, pjesama i dnevnika za sebe umjesto domaće zadaće. To je svakako utjecalo na njezine ocjene koje nisu bile sjajne. Ali nije zbog toga odustala. Navršivši dvanaest godina, preselila se u Francuske Alpe s roditeljima i pohađala engleski internat gdje je njezina strast za pisanjem nastavila rasti. Srednju školu pohađala je u SAD-u, u Južnoj Karolini. Studirala je engleski na Smith Collegeu gdje je imala divne učitelje, upoznala je klasike i nastavila s kreativnim pisanjem. Diplomirala je s najvišim ocjenama, preselila se u New York i pronašla posao u kazalištu. Zbog fleksibilnog radnog vremena, mogla se posvetiti pisanju. Tijekom ovog razdoblja objavila je prva dva romana i udala se za glumca Hugha Franklina. Poslije nekoliko godina tijekom kojih je živjela u malenom selu u Connecticutu, daleko od grada kako bi uživala u obiteljskom životu, vratila se kao majka troje djece u New York, gdje je nastavila spisateljsku karijeru. Preminula je 6. rujna 2007.

Čitataljima tportala darujemo dvije knjige 'Nabor u vremenu', Madeleine L'Engle. Dobitnici će biti objavljeni u srijedu, 14. ožujka.