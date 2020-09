Osmijeh je prevrijedan da bi se prepuštao slučaju, a to zna i voditeljica Ana Radišić

Ono što me posebno oduševilo je dosljednost i profesionalnost jer činjenica da poliklinika TIM DENT Miličić slijedi obiteljsku tradiciju dužu od 20 godina, jednostavno govori sama za sebe

Mnogi će se složiti da je ovo bila i još uvijek je, jedna od najturbulentnijih godina. Bez obzira na sve nepredvidive situacije, život nije stao, a sve obaveze koje jesen donosi su pokucale na vrata. Kako one privatne, tako i školske i poslovne. Ono što je najbitnije je ne propuštati privatne obaveze, a jedna od najbitnijih na tom popisu je naše zdravlje. Za njega uvijek moramo imati vremena i u rasporedu bi uvijek trebalo postojati mjesto za odlazak stomatologu. Zdrav i blistav osmijeh puno otkriva o pojedincu. Osim estetski privlačnog izgleda zubi, zdravlje usne šupljine je definitivno jedno od najbitnijih stanja svakog čovjeka. Samopouzdanje je čisti produkt njegovanog osmijeha, a svijet je ljepše mjesto kada se smijemo. Nepravilna oralna higijena, konzumiranje industrijske hrane i gaziranih pića, slatka hrana – sve to narušava zdravlje, ali i izgled naših zubi. Odgađanje odlaska stomatologu samo pogoršava stvari. Mnogi tvrde da je lijep osmijeh najprivlačniji na svakom čovjeku, a to zna voditeljica zaraznog osmijeha – Ana Radišić.