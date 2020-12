Ona zaista nema konkurenciju: Slavna plavuša ponovno oduševljava svojim originalnim stajlingom

Ako bismo trebali izdvojiti jednu slavnu ljepoticu koja je u proteklih godinu dana pokazala najviše truda kada su odjevne kombinacije u pitanju, onda bi to bez trunke zadrške bila Ashley Roberts. Radijsku voditeljicu i članicu pop grupe The Pussycat Dolls ni pandemija nije mogla zaustaviti u sklapanju genijalnih stajlinga i za to joj treba odati veliko priznanje. Posljednji u nizu stajlinga lijepe plavuše idealan je za sezonu blagdana

Dobro poznato britansko estradno lice, Ashley Roberts, nije prošla neprimijećeno na ulicama Londona dok je kao i svakog dana šetala do zgrade radija Global Radio na kojem vodi emisiju 'Heart Breakfast'. Slavna ljepotica svakog dana prošeta genijalne odjevne kombinacije na kojima joj skidamo kapu, a ništa manje genijalan nije ni njen posljednji stajling.

Iako u njemu vjerojatno ne bismo otišli na posao, itekako bi ga odjenuli za božićni domjenak (koji se ove godine neće dogoditi) ili primjerice najluđu noć u godini, pa makar ostali kod kuće. Slavna plavuša isfurala je genijalan komplet s potpisom danskog brenda Rotate Birger Christensen, najpoznatijeg po originalnim haljinama izrazito predimenzioniranih ramena. Lijepa voditeljica odlučila se za sako i minicu sa šljokičastim printom koje je uskladila s crnom dolčevitom - kraljicom transformacije koja se lako prilagođava svakom stajlingu.