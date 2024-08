Omiljene cipele Carrie Bradshaw vrući su hit i baš ih svi žele u ormaru

Tjedan mode u Kopenhagenu postao je važan igrač na međunarodnoj modnoj pozornici i često se smatra 'petim' gradom tjedna mode uz New York, London, Milano i Pariz. Poznat po svojoj predanosti održivosti i razigranim, modernim brendovima kao što su Ganni i Saks Potts , danska street style scena također je postala važan i vrlo utjecajan dio.

A na oblikovanje street style scene Kopenhagena uvelike utječe i način života u danskom glavnm gradu. Tako je zgodno napomenuti da je to grad u kojem uzvanici modnih događanja na revije dolaze biciklima i električnim skuterima. Stoga su moda i način života u tom gradu su neraskidivo povezani.

Aktualni street style trendovi su natikače i cipele s kitten potpeticama

Osnovo pravilo po pitanju trendova je njihova promjenjivost. Visoke potpetice gotovo sa scene su gotovo izgurale udobniji modeli natikača i sandala – upravo je to popularnost 'birki' diglo u visine. No, nakon pandemije mnogi dizajneri poput Versacea, Valentina i Saint Laurenta predložili su nam da ekstremno visoke platforme za povratak u 'novo normalno', no ta ideja nije predugo zaživjela – trendseterice su otkrile udobnost i nisu je se htjele samo tako odreći.