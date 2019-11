Odijevanje u jednoj boji trenutno je veliki hit, a evo koje se sve slavne dame ne mogu zasititi ovog trenda

Monokromatsko odijevanje koje podrazumijeva odijevanje od glave do pete u istu boju ove sezone je vrlo popularno među trendsetericama. Nakon što je trend bež boje od glave do pete osvojio modnu scenu isto se vrlo brzo dogodilo s bijelom bojom te su ih slijedile sve ostale. Monokromatsko odijevanje uvriježena je stvar kod brojnih slavnih dama, primjerice kraljice Maxime, koja godinama njeguje ovaj stil, no proteklih tjedana u njemu viđamo sve više slavnih ljepotica

