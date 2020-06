Nije sramežljiva: Rita Ora ovih dana ne izlazi iz bikinija

Glazbenica kosovskih korijena ovih dana svoje je brojne fanove ponovno razveselila još jednom izazovnih izdanjem na društvenim mrežama

Rita Ora koja je rođena na Kosovu no kao beba se preselila u London, često svoje fanove uveseljava seksi izdanjima.

Pjevačica poznata po hitovima 'Your Song', 'Anywhere' ili 'Let You Love Me' jedva je dočekala ljetne temperature i spremno uskočila u bikini.