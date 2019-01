Ni uz najbolju volju ne mogu iz glave izbaciti opaki minjak i najlonke boje kože ministrice Gabrijele Žalac

U posebnu kategoriju godišnje top liste Fashion Gurua ove godine dospjela je ministrica Gabrijela Žalac jer, unatoč trudu i korekciji stila, ipak je imala itekako zabavne modne eskapade. Zbog toga je zaslužila i posebnu kategoriju - najbrži prst al' ne za modu

Nažalost, čini se da su političari u našoj državi jedini pravi celebrityiji, pa se opet moram dotaknuti nekog od njih. Tako je i ministrica Žalac uspjela nekoliko puta dospjeti u medije, i to ne samo zahvaljujući svom ponekad prilično osebujnom modnom izričaju koji, budimo iskreni, koketira s granicom dobrog ukusa, već i aferi najbrži prst .

Nažalost, nije uspjela napuniti novine izvanrednim povlačenjem novca iz fondova EU-a ili zbog nekog drugog dobrog razloga, a to nas ne treba čuditi jer tako je to kod nas, no ne mora se brinuti jer, kako je krenulo, uskoro neće ni biti poduzetnika koji bi mogli povući neka sredstva.

Inače, otkad je postala ministrica, korigirala je donekle svoj stil, kao i način šminkanja, što je za pohvalu, ali svejedno joj se omakne poneki kiks. Tako smo je imali prilike gledati u vrlo klasičnim crno-bijelim kombinacijama, a imala je i izlete u bojama koje su korektne.