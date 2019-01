I dalje se ne može reći da se Kolinda Grabar Kitarović dobro oblačila, ali u svakom slučaju ide na - bolje

Iako se prošle godine u ovo vrijeme predsjednica Kolinda Grabar Kitarović našla na godišnjoj listi najgore odjevenih našeg Fashion Gurua, ove godine pokazala je osim zavidne figure i modni napredak

Kao prava influencerica promovirala je famoznu liposukcijsku dijetu, a da to plastično objasnim, ona izgleda otprilike ovako: za doručak sve, za ručak salata, a za večeru piletina. Stvarno trebaš platiti nekome i slušati savjete da bi složio tako kompliciran meni. No znamo da je naša predsjednica pedantna i pazi na sve, tako da joj i obroke moraju složiti da bi imala ovako zavidnu figuru.

Ne želim ovdje govoriti o njezinim modnim uspjesima, jer bi to bilo stvarno previše, ali nije samo odjećom punila novine, već i svojim dijetama koje, moram priznati, imaju vajde više od modnih kombinacija.

No da ne bude zabune, nije samo dijetom predsjednica Grabar Kitarović punila medije, bilo je tu i studiranja, čudnovatih izjava, mokrih majica, pa do ljubljenja svih sportaša do kojih je stigla.

No vratimo se njezinim modnim kombinacijama. Moram priznati da je u prošloj godini ipak odlučila izgledati kao političarka, pa imamo puno manje modnih eskapada koje nam je priredila nego u prvim godinama mandata.