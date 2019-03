Ni slavna glumica nije odoljela kultnim cipelama koje desetljećima uživaju status bezvremenskog klasika

Glumica Vanessa Hudgens prava je modna kameleonka na crvenom tepihu, no u privatno vrijeme slavna glumica najradije se drži provjerene modne klasike. Da voli bezvremenske komade koje može nositi u bezbroj prilika glumica je potvrdila kada su je paparazzi uslikali u šetnji Los Agelesom

LOOK DANA

30-godišnja glumica odjenula se vrlo ležerno, nosivši minimalno odjeće - topić u stilu marame s potpisom brenda Tobi Old i vruće traper hlačice s potpisom brenda One Teaspoon, no ono što nas je iznenadilo je glumičin odabir cipela.