Nevena Rendeli Vejzović pozirala bez kapi šminke: 'Tako sam sama sebi najljepša'

Lijepa voditeljica i poduzetnica Nevena Rendeli Vejzović, redovito na svom Instagram profilu objavljuje fotografije na kojima pozira bez trunka šminke.

Ako je suditi po blistavom izgledu lijepe Nevene, njoj make up nije ni potreban jer ima savršen ten.

'Što sam starija to manje koristim make up i tako sam nekako sama sebi najljepša. Ne znam u kojem trenutku je prirodno prestalo biti privlačno a u modu su došle iscrtane obrve, napuhani obrazi i usne, mali nosić i zaleđeno čelo. Jedva čekam trenutak kad će #nomakeup i #nofilter opet bit u modi' napisala je Nevena Rendeli Vejzović.

Podržali su je brojni pratitelji i pratiteljice koji su komentirali kako joj izgled bez kapi šminke sjajno pristaje, a jedan od komentara je: 'No filter, no filer, no botox su u modi već. Meni je naprosto neugodno više gledati zacementirane, zaleđene, natečene face. I nisam jedina koja ne zna kud bi gledala kad je u takvoj situaciji..'