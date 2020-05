ESPN-ov dokumentarni serijal 'The Last Dance' o košarkaškoj karijeri Michaela Jordana gledateljima je ponudio veći uvid u njegovu liniju tenisica s američkim brendom Nike i kultnom statusu koji je s godinama ostvarila

Navedeni trojac, međutim, nije jedini koji ne krije svoju naklonost prema liniji tenisica s potpisom jednog od najboljih košarkaša svih vremena. Zvijezde s A-liste poput pjevačice Rihanne , beauty mogulice Kylie Jenner i supermodela 90-ih, Cindy Crawford , nedavno su pohvalile s vlastitim parom tenisica Air Jordan One.

Linija tenisica s potpisom Michela Jordana započela je predstavljanjem modela imena Air Jordan One , kojeg je Nike kroz godine nastavio prodavati u različitoj kombinaciji boja i materijala. Gotovo 36 godina kasnije, postoji čitava Jordan kolekcija koja se sastoji od više od 30 modela tenisica u sportskim i casual izvedbama namijenjenim muškarcima, ženama i djecu, a Nikeov rastući asortiman linije Jordan uključuje i odjeću za fitness, trenirke, modne dodatke i još mnogo toga.

'Kada smo potpisali ugovor, očekivanja čelnih ljudi u Nikeu bila su da do kraja četvrte godine od potpisivanja ugovora uspiju prodati tenisica u vrijednosti od tri milijuna dolara', u dokumentarcu je otkrio Michaelov bivši agent David Falk napomenuvši kako je u prvoj godini od predstavljanja linije Air Jordan prodano tenisica u vrijednosti vrtoglavih 126 milijuna dolara .

Slavni supermodel 90-ih, Cindy Crawford, potaknuta dokumentarcem 'The Last Dance' koji se posljednjih tjedana emitira na Netflixu, ranije ovog mjeseca objavila je fotografiju na kojoj nosi kultne tenisice Air Jordan One u crno-plavoj verziji uz dres Chicago Bullsa koji joj je, kako je sama otkrila, poklonio legendarni Dennis Rodman.