Ne možete zamisliti šminkanje bez rumenila? Evo nekoliko korisnih tajni

Svatko ima svoju godinama uhodanu rutinu šminkanja, a čak i one djevojke i žene koje ne vole previše make upa, vole rumenilom naglasiti lice

Gdje nanosimo rumenilo

Make up stručnjak Vincent Ford iz poznatog brenda NARS ističe kako se rumenilo treba nanositi visoko na jagodicama. 'To podiže lice i daje mu mladenačku notu. Jabučica, odnosno najviša točka na obrazima su savršeno mjesto za nanošenje rumenila. Pronađite idealno mjesto nasmiješivši se, a zatim obrišite rumenilo s okolnih dijelova obraza kako ga ne bi bilo previše. Kako biste dodatno naglasili obraze nanesite mrvicu highlightera', objašnjava on.

Kako nanijeti rumenilo

Vječita je dvojba mora li se rumenilo nanositi samo nakon podloge no Vincent Ford ističe kako za rumenilo ne vrijedi to pravilo. 'Istina je da većina make upa bolje izgleda kad se nanese nakon podloge ili pudera, no boja rumenila dolazi više do izražaja ako se stavi na 'golu' kožu', ističe on dodajući kako je u tom slučaju najbolje koristiti rumenilo u kremi kako bi se bolje upilo.

Koju vrstu rumenila odabrati

Vincent Ford ističe kako bez obzira na tip kože, uvijek najbolje 'sjedaju' rumenila u kremi ili tekuća rumenila te daju nježan, baršunasti sjaj vašem licu. Dodaje i kako će se gotovo na svim tipovima kože od suhe pa do masne, zadržati gotovo cijeli dan.

Kako pronaći idealnu nijansu

Rumenilo za cilj ima naglasiti ton vaše kože, pa ukoliko vaš ten ima suptilnu ružičastu nijansu potražite rumenilo u tom tonu, a ukoliko je vaš podton zlatni ili u nijansi breskve birajte slične nijanse.

Koje alate trebate koristiti?

Četkica za rumenilo, spužva ili samo prsti? Odgovor zapravo ovisi o vrsti rumenila koje koristite, objašnjava make up stručnjak V. Ford koji prstima nanosi tekuća ili kremasta rumenila jer tako najbolje postiže prirodni, zdrav izgled kože. Puderasta rumenila, dodaje on, najbolje je nanijeti mekom četkicom za rumenilo kako bi se omogućila bolja kontrola i savršeno sjenčenje jagodica.