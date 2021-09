Najsočniji hrvatski street food festival na novoj lokaciji: Odbrojavanje do novog Zagreb Burger Festivala je počelo

Već šestu godinu u Zagrebu se održava Zagreb Burger Festival, no ove je godine po prvi puta na novoj lokaciji i to od 10. do 19. rujna

Još je samo tjedan dana ostalo do gurmanskog mirisno okusnog doživljaja. Trg dr. Franje Tuđmana ugostit će po prvi put, od 10. do 19. rujna., Zagreb Burger Festival. Šesto izdanje omiljenog događanja gurmana dovodi čak devet ugostitelja s bogatom ponudom burgera i tri bara s mirisnim koktelskim, pivskim i vinskim kapima.