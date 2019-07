Najšarmantnije ljetne frizure uz Keune Style

Boho pletenica, ležerna punđa ili beach waves u trenu će vas pretvoriti u modernu sirenu

Ljeto je godišnje doba kojem se nekako najviše veselimo i kojeg svake godine iznova s nestrpljenjem iščekujemo. Izležavanje na plaži, kupanje, sol u kosi i opuštena druženja s prijateljima sinonim su za dobar provod, u kojem svakodnevne brige padaju u drugi plan. Nakon cjelodnevnog brčkanja u moru, dan najčešće završavamo uz after beach koktel, laganu večeru ili na ludoj zabavi do jutra u nekom od noćnih klubova na otvorenom. A upravo za te zavodljive večernje aktivnosti, uz styling i make up, jedno od najčešćih pitanja koje nas muči je što napraviti s kosom? Kako istovremeno izgledati stylish, ležerno i chic, a da nam nije vruće i da nam kosa ne pada stalno preko lica?

Kao jedno od najefektnijih rješenja ističe se podignuta punđa, idealna za visoke temperature. Bilo da se radi o pomalo neurednoj, tzv. messy bun ili pak niskoj i zaglađenoj, punđa je iznimno jednostavna i zahvalna frizura koja će pristajati svakoj modnoj kombinaciji. Nedvojbeno omiljena festivalska frizura, ležerna pletenica u trenu će vas pretvoriti u modernu boho princezu te istovremeno pružiti spasiti od ljetnih vrućina. Na tronu savršenih ljetnih hairstyling-a posljednjih nekoliko sezona zasjali su blago zamršeni valovi, tzv. beach waves. Najdraža frizura brojnih blogerica, modela i IT djevojaka, ljetom inspirirani beach waves u kratkom su roku postali apsolutnim ljetnim klasikom, svake godine iznova učvršćujući svoj neprikosnoveni status.

A kao najlakši način za postizanje ovih ultimativnih ljetnih frizura ističe se Keune Style linija proizvoda, svestrana kolekcija minimalističkih chic sivih bočica, koje kriju najbolje sastojke svijeta. Keune Style proizvodi dizajnirani su na način da budu zabavni i iznimno jednostavni za korištenje, a svi proizvodi za styling imaju UV-filter koji štiti kosu od štetnih sunčevih UV-zraka, što ih čini idealnima upravo za ljetne mjesece. Tako će Salt Mist sprej za teksturu pružiti vašoj kosi upravo beach waves izgled, pomoću kristala soli koji se šire tijekom sušenja za matirani izgled s teksturiranim volumenom i više čvrstoće. količini na netom opranu kosu. Za onu šarmantnu boho pletenica frizuru bit će vam dovoljan Spray Wax, ultra fini vosak s kojim ćete u trenu stvoriti prozračnu, slojevitu teksturu s dugotrajnim učvršćivanjem. Najbolji saveznik pri kreiranju ljetne punđe pak biti će Power Paste, pasta za brzo i dugotrajno oblikovanje. Formula za divnu bujnu kosu krije se u Soft Mousse pjeni za volumen, koju je dovoljno nanijeti u maloj količini na netom opranu kosu. Brzi morski look s lakoćom se može postići pomoću Ultra Gela, nanesenog na mokru kosu, koju će i dodatno učvrstiti, a za oblikovanje stylinga i nevjerovatni „mokri“ sjaj uz neutraliziranje „frizzy“ efekta, najbolje je upotrijebiti Brilliantine Gel.