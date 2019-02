Najljepše novo mjesto u Puli koje osvaja na prvi pogled - Hugo's bar

Nakon što je osvojio zagrebačka srca brojnih ljubitelja gina, kave, zabave te zaljubljenika u estetiku i interijere, popularni Hugo's bar svoja vrata otvorio je i u Puli, u sklopu novootvorenog shopping centra Max City

Baš poput zagrebačkog, i pulski Hugo's bar na posve savršen i sebi svojstven način spojio je nespojivo, kako u interijeru, tako i u ponudi; ovdje gosti mogu popiti svoju prvu mirisnu jutarnju kavicu, doći na zasluženi popodnevni after work cocktail ili pak doći na zagrijavanje prije izlaska uz fenomenalnu muziku i vrhunska pića.

Pored originalnog i atraktivnog uređenja, Hugo's bar može se pohvaliti bogatom ponudom pića i napitaka; od najfinije jutarnje kavice i osvježavajuće cijeđene naranče do večernjeg signature Hugo’s bar koktela, koji se sastoji od gina, mente, limete, sirupa od bazge i prosseca. Za sve vrsne poznavatelja jačih alkoholnih pića, tu odlični Johnnie Walker Black Label whiskey, vrhunska tekila Don Julio Anejo, Tanqueray London dry gin i pregršt ostalih pića. Jedna od posebnosti ovog bara je i mogućnost kreiranja gin & tonica prema svojim preferencijama – 'Make your own G&T'. Naime, posjetitelji mogu birati između nekoliko vrsta izvrsnih gina, craft tonika i pripadajućih raznog bilja i začina, koje potom stapaju u svoj vlastiti personalizirani gin & tonic.