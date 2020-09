Najbolje što možete probati ove jeseni je najluksuznija Kérastase linija do sada

Jesen samo što nije stigla, a s njome i razne obaveze i nove radne pobjede. Kako bi svaka pripadnica ljepšeg spola u iste krenula njegovana i besprijekorna, pri povratku s odmora poseže za terminom u beauty salonima

Rezultati koje pruža Kérastase Chronologiste linija su revitalizacija i potpuna regeneracija kose. Napredna tehnologija i vrhunska kvalitetna koja se nalazi u proizvodima iz najluksuznije linije do sada, obnavlja kosu od vlasišta do vrhova. Prekrasna tekstura, senzualnost, neodoljiv miris, jednostavno - dostupan luksuz u savršenoj tamnoj ambalaži. Kérastase je identificirao 6 dimenzija starenja vlasišta i kose, a na svaku ciljajući upravo s moćnim formulama koje se nalaze u novoj Kérastase Chronologiste liniji. Svaki od proizvoda sadrži regenerativne aktivne tvari kao što su hijaluronska kiselina, vitamin E i apisin. Miris ruža, božura i magnolije dodatno oplemenjuju ovu najpoželjniju liniju u beauty svijetu trenutno. Moćan serum inspiriran kavijarom, definitivno je must have ove jeseni i najpoželjniji je saveznik svake žene. Tretman koji je definitivno predmet žudnje, već je zainteresirao mnoge, a svoj termin možete rezervirati u nekom od ovlaštenih Kérastase salona i potpuno se prepustiti zasluženom užitku o kojem će se još dugo pričati