Najava programa 26. Golden Drum Festivala

26. Međunarodni Festival kreativnosti koji se održava u slovenskom Portorožu, 17. i 18. listopada 2019. objavio je svoj program koje ove godine dolazi pod sloganom “Creativity 4 Change”. Ostalo je još 8 dana za prijavu za sudjelovanje u natjecanju u službenom djelu Festivala, koje je dio WARC Rankinga i registracija uključuje Early Bird ponudu; krajnji rok za sve prijave je 13. kolovoz. Mladi kreativci imaju nešto više od mjesec dana za kreativni prijedlog odgovora na brief “Slovenia, land of clean and healthy waters”, u sklopu natječaja koji je otvoren do 10. rujna

Uz male promjene u opsegu programa te brže i dinamičnije formate predavanja, Golden Drum novi program približava onima koji vrijeme doživljavaju kao „rijetku robu“. Golden Drum će tijekom dva dana ugostiti preko 40 međunarodnih govornika koji će govoriti o potezima koje donose pozitivne promjene na različitim poljima i usmjeravati interes ka oglašavanju za bolju budućnost.