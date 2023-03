Može li se uz pomoć umjetne inteligencije isplanirati svaki detalj ljetovanja

Kad se na kraju godine budu zbrajali rezultati, jedna će tehnološka pojava biti u užem krugu za najveći fenomen - ChatGPT, platforma koja je umjetnu inteligenciju približila masama. Koristi se za svašta, od zabavnih pitalica do pomoći u pisanju članaka i eseja. No, kako stoje stvari s planiranjem putovanja uz pomoć tog 'superpametnog' alata?

'Sve sam to znao, ali mi je ChatGPT uštedio trud oko skupljanja svih informacija i spakirao mi je ih u formatu kojeg mogu slati e-mailom svojim klijentima', kaže on.

Kad platforma dobije puni zamah, u turizam i putovanja donijet će promjene zbog kojih te djelatnosti više nikad neće biti iste. To uključuje i kreiranje onog spomenutog zamišljenog putovanja u Pariz. Putnici koji se vole oslanjati na sebe i dosad su mogli sve organizirati sami, ali preko različitih platformi poput Skyscannera, Booking.com, AirBnB, Google Maps, Expedije i drugih. Sada će strojevi sve to pretražiti za njih i ponuditi rezultat.

Autorica članka je pokušala u tom smjeru testirati softver, tražeći informacije za dvodnevno putovanje u Whistler u kanadskoj provinciji British Columbiji, i dobila prijedloge poput šetnje po snijegu s vodičem stručnjakom za lokalnu floru i faunu, te vožnju saonicama s psećom zapregom. Već sljedeći korak, unošenje želje za večerom s tajlandskom kuhinjom navelo je ChatGPT da sugerira potencijalne restorane.

No, ChatGPT još uvijek ima dosta ograničenja. New York Times navodi da je najveće to što barata informacijama do 2021., i nema pristupa iznimno važnim podacima važnim za putovanja koji se mogu mijenjati iz sata u sat, poput reda letenja ili vremenske prognoze. Stižu nove verzije, i očekuju se daljnja poboljšanja, no treba vidjeti hoće li ići u tom smjeru. Također, softver ponekad ne uspijeva razlikovati pouzdane i nepouzdane informacije na internetu, pa može dati pogrešnje odgovore, u slučaju putovanja to može voditi problemima poput netočnih rezervacija. Uostalom, navodi se, i proizvođač ChatGPT-a tvrtka OpenAI sama je upozorila da njihov softver ponekad može proizvesti 'pristran sadržaj'.

S druge strane, već danas može pružiti značajnu pomoć baš onima koji bi mogli strahovati da će ostati bez posla napretkom umjetne inteligencije, dakle agencijama i lokalnim turističkim uredima. Oni već naveliko koriste ChatGPT za pisanje marketinških tekstova o najvažnijim atrakcijama, proizvodnju sadržaja na društvenim mrežama ili stvaranje tipskih pisama potencijalnim klijentima s planovima. NYT navodi čak primjer jednog turističkog agenta koji je upotrijebio 'usluge' ChatGPT-a da prekine suradnju s jednom klijenticom.

No, u tom poslu itekako se strahuje od utjecaja umjetne inteligencije, pa su se neke veće američke agencije počele već preorijentirati na rad s ChatGPT-om, odnosno navoditi svoje agente da u poslu koriste taj softver, umjesto da čekaju da ih izbaci iz posla. Dobar primjer je Chad Burt, predsjednik tvrtke OutsideAgents s Floride, koji je uz pomoć ChatGPT-a napravio više od stotinu novih itinerera, što mu je značajno olakšalo posao, premda za pravi rezultat ipak treba proći i 'ručnu' provjeru najvažnijih parametara. Kaže da samo živa osoba može pogoditi razliku između onoga što putnik doista želi i onoga što - pod utjecajem raznih faktora - kaže da želi.