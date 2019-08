Može li oskudnije: Zgodna Rita Ora zavodila u minijaturnom bikiniju

1/15

Rita Ora, britanska pop senzacija kosovskih korijena, ne krije da se ugodno osjeća u svom tijelu te rado nosi kreacije koje slave obline. Seksi plavuša bila je u središtu pozornosti u crveno-crnom bikiniju u Španjolskoj, a minimalistički je stajling začinila maramom i trendi sunčanim naočalima. Inače, vlasnica velikih hitova poput Let You Love Me, Anywhere, Your Song ili Anywhere, na svoju je turneju povodom promocije albuma Phoenix uvrstila i Zadar gdje će gostovati 30. kolovoza.