Modne lekcije koje svaka žena treba znati: Kako izgraditi vlastiti stil bez slijepog kopiranja

U vrijeme u kojem trendove diktiraju influencerice ne možemo ne primijetiti kako nikad nije bilo teže istaknuti se u masi i izgraditi svoj stil, a pri tome ne izgledati kao svi ostali

Stilisti se slažu u mišljenju da izgraditi modni stil nije jednostavno, to je proces koji traje godinama. Ako ste u potrazi za nekim novim modnim smjernicama ili ste poželjeli konačno promijeniti svoj stil, evo nekoliko korisnih savjeta:

Cure koje imaju stila, poput Olivije Palermo , Alexe Chung , Rihanne ili Gwen Stefani , uzor su mnogima, no kako pronaći nešto što je baš za nas, što odgovara našoj osobnosti, a da ne izgledamo uniformirano i kao svaka druga cura u gradu.

Uvijek je dobro imati neke modne uzore ili pronaći osobu čiji vam se stil jako sviđa te se inspirirati njihovim stajlinzima. Budite u korak s modnim trendovima, no nikad ih nemojte slijepo kopirati. Neka vam kao nadahnuće posluže modne blogerice, osobe iz svijeta showbizza ili sporta…

Ne robujte trendovima

Dobar stil ne znači biti odjeven u must have komade koji su hit ove sezone. Radije uložite u bezvremenske komade odjeće koji ćete moći nositi nekoliko godina, a uz pomoć detalja brzo ćete i efikasno nadograđivati stajlinge. Svaka zaljubljenica u modu zna kako naći dobar baloner, bezvremensku kožnu torbu, kaput koji savršeno stoji, kvalitetnu bijelu košulju, kožne čizme... Budite inovativni: prekopajte bakin ili mamin ormar, zavirite u second hand trgovine, naručite da vam se sašije nešto po mjeri...